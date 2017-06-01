Москва, 1 июня, 2017, 08:34 — ИА Регнум. Нефть марки 31 мая снижалась. В моменте котировки достигали отметки 51,60 за баррель. Рынок все еще опасается, что действий ОПЕК+ будет недостаточно для того, чтобы привести спрос и предложение на мировом рынке к балансу, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

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«Тем более, что в США добыча продолжает расти, частично нивелируя эффект от сокращения картелем и присоединившимися к соглашению странами. Но впереди данные по коммерческим запасам от API и EIA», — пояснила Рогова.

«Снижение запасов вполне сможет подтолкнуть нефть к новому рывку вверх. И такой исход вполне возможен, принимая во внимание сезон отпусков в США», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, 1 июня растут на данных о падении запасов в США. Стоимость нефти марки Brent выросла на $0,45 (0,89%) до $51,21 за баррель. Цена на нефть WTI увеличилась на $0,46 (0,95%) до $48,78 за баррель.

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