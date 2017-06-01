Москва, 1 июня, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль 31 росла. Котировки достигали уровня 56,73. В довольно высокой мере снижение рубля обусловлено падением нефтяных котировок, считает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Также рынок не исключает снижение ставки Банком России на июньском заседании, что немного сдержит спрос на рубли в рамках торговой стратегии carry trade», — отметила Рогова.

«Плюс высока вероятность вмешательства Центробанка и Минфина в том случае, если рубль продемонстрирует внушительное укрепление», — добавила она.

«Но, тем не менее, пока ждать резкой девальвации рубля нет оснований. Поэтому пока диапазон движений пары останется прежним: 56,00 — 58,00», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,41 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 47 копеек соответственно.

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