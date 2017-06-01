Токио, 1 июня, 2017, 08:20 — ИА Регнум. Япония произвела запуск ракеты-носителя, которая вывела на орбиту спутник. Этот спутник должен стать частью японского аналога GPS. Об этом 1 июня сообщает Associated Press.

Pro-arctic.ru Орбита

Тяжелая ракета-носитель со спутником связи «Митибики» стартовала с космодрома Танэгасима. В планах Японского агентства аэрокосмических исследований — вывести на орбиту еще два спутника. Они будут запущены к весне 2018 года, чтобы завершить создание системы. Работа ведется совместно с Mitsubishi Heavy Industries.

Собственная высокоточная система позиционирования позволит сократить число ошибок при определении местоположения для водителей, операторов беспилотников и других пользователей.

Американская GPS, которую сейчас используют в Японии, может выдавать погрешности в десять метров. Новая японская система позволит сократить ошибки до нескольких сантиметров.

По утверждению японского правительства, три спутника будут постоянно видны из Азиатско-Тихоокеанского региона, и японская система может быть интегрирована с американской, что позволит более точно определять позиции.

Первый такой спутник был запущен на орбиту в 2010 году.