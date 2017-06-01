Киев, 1 июня, 2017, 08:10 — ИА Регнум. Государственных наград и званий могут лишить на Украине чемпиона России, Украины и Германии по футболу Анатолия Тимощука за возложение цветов в Санкт-Петербурге в память о жертвах Великой Отечественной войны с георгиевской лентой в руках, сообщают 1 июня «Известия».

Voenpro.ru Георгиевская лента

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Согласно сообщению, депутаты Верховной рады расценили действия известного футболиста как «участие в антиукраинской политике» и предлагают лишить Тимощука званий и наград, полученных им на Украине. Так, депутат Верховной рады Александр Марченко заявил, что экс-капитан украинской сборной совершил «поступок, за который он должен быть лишен ордена».

«Конфликтная ситуация с Тимощуком еще раз доказывает то, что политика даже не вмешивается в спорт, а иногда полностью его подменяет и подминает», — сказал председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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Напомним, Анатолий Тимощук — украинский футболист, бывший капитан сборной Украины, обладатель многочисленных наград в области спорта. Заслуженный мастер спорта России и Украины, он также награжден орденом «За мужество» III степени. На данный момент Тимощук является ассистентом главного тренера футбольного клуба «Зенит» в Санкт-Петербурге.

9 мая Тимощук вместе с другими футболистами «Зенита» возложил цветы на мемориальном кладбище в Санкт-Петербурге с георгиевской лентой в руках, почтив память погибших во время Великой Отечественной войны.