Лондон, 1 июня, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» и Арсен Венгер договорились о продлении контракта еще на два года. Об этом сообщается на официальном сайте «канониров».

Arsenal.com Арсен Венгер

Предыдущий контракт с 67-летним французским тренером истек после окончания сезона, по итогам которого команда заняла пятое место в чемпионате Англии и не смогла добиться права участия в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Кроме того, «Арсенал» добился победы в Кубке Англии, обыграв в финале лондонский «Челси».

Ранее болельщики клуба требовали отставки Венгера из-за неудачно складывавшегося сезона. «Арсенал» потерял шансы выиграть чемпионство и вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» оба матча со счетом 1:5.

Напомним, что Арсен Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под его руководством «канониры» трижды становились чемпионами Англии (1997/98, 2001/02, 2003/04), семь раз побеждали в Кубке Англии (1997/98, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2013/14, 2014/15, 2016/17) и шесть раз становились обладателями Суперкубка Англии (1998, 1999, 2002, 2004, 2014, 2015) .

В 2006 году Венгер вывел «Арсенал» в финал Лиги чемпионов, где клуб из Лондона проиграл «Барселоне» со счетом 1:2.