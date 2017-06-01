Екатеринбург, 1 июня, 2017, 07:40 — ИА Регнум. «На наших глазах, по сути, происходит окончательный демонтаж социального государства. Пенсионером теперь будет стать непросто, это будет привилегией для тех, кто сможет дожить. Дожить ещё нужно будет суметь, ибо состояние оптимизированной медицины не внушает особых перспектив. Пенсионная формула теперь может быть выражена так: дольше работать, больше отчислять в ПФР, меньше получать», — считает Евгений Артюх.

Диего Веласкес. Пожилая женщина, жарящая яйца. 1618

Он пояснил, что программа макропрогноза Минэкономразвития РФ до 2035 года, а она предусматривает увеличение пенсионного возраста, обосновывается необходимостью создания условий для экономического роста национальной экономики, к которой возникает масса вопросов.

«Где будут работать эти новоявленные, на самом деле прежние работники, которым государство собирается продлить время для трудовых подвигов? Ведь сегодня нет экономического роста, есть стагнация, а где-то и спад. Сегодня высвобождают людей с работы пачками, а так называемые самозанятые, предприниматели сегодня терпят крах своих микробизнесов. Это же сегодня, а не завтра Сбербанк, возглавляемый одним из великих в кавычках реформаторов Германом Грефом, собирается увольнять тысячи сотрудников, роботизируя процессы. Ответа на этот вопрос авторы реформы не предлагают. Хотя вроде бы есть правительственная программа действий в интересах пожилых людей, принятая в феврале прошлого года, которая много чего предусматривает, включая активное долголетие и переобучение, но все это по факту на бумаге», — убеждён политик.

Евгений Артюх заявляет: то, что предлагают в министерстве, — бесперспективно и в преддверии президентских выборов напоминает «сумрак и безнадёгу». Политик убеждён, что ждать при этом поддержки власти на всех выборах довольно странно. По его мнению, есть другие решения выхода из сложившейся ситуации.

«На поверхности лежит вопрос о необходимости введения прогрессивной шкалы по НДФЛ (налог на доходы физических лиц — ИА REGNUM ). Сегодня в мире в большинстве стран налоговые системы строятся на принципах прогрессивности, что позволяет государству быть регулятором и смягчать социальное неравенство в интересах общества. Прогрессивная шкала по НДФЛ уже сегодня могла бы получить значительные ресурсы в консолидированный бюджет, что, по оценкам экспертов, могло бы покрыть сумму трансфертов, направляемых регионам из центра. Странной в условиях дыры в бюджете ПФР, достигшей двух триллионов рублей, выглядит регрессивная шкала по пенсионным взносам, которая работает таким образом, что платят меньше в ПФР те, кто зарабатывает больше. Непрозрачность бюджета ПФР и периодические скандалы с хищением средств и завышенными сметами на стройки пенсионных зданий по стране. Это тоже все резервы, которые могли бы улучшить состояние бюджета ПФР, если бы государство на самом деле озаботилось этой проблемой. Штат сотрудников ПФР сегодня составляет порядка 120 тысяч сотрудников, что ни в какое сравнение не идёт, например, с Японией, сопоставимой с нами по численности населения, но имеющей на службе в своей пенсионной системе 20 тысяч сотрудников», — считает Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ разработало макропрогноз до 2035 года, согласно которому доходы граждан страны вернутся к докризисному уровню только в 2022 году, а пенсии не вернутся и к 2035 году. Темп экономического роста в стране планируется поднять за счет увеличения числа занятых граждан. В частности, на экономический рост окажет положительное влияние и повышение пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин.

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