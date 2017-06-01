Вашингтон, 1 июня, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Расширение санкций в отношении России предложено в американском сенате в виде нового законопроекта, сообщает Вloomberg.

Санкции

Внести поправки в закон предложили представитель Республиканской партии Майкл Крапо (штат Айдахо) и сенатор от Демократической партии Шеррод Браун (штат Огайо). Санкции обусловлены «действиями России на Украине и в Сирии, а также ее вторжением в американский интернет».

Предлагается ввести ограничительные меры в отношении «коррумпированных российских представителей», а также против тех, кто стоит за «нарушениями прав человека» и поставками оружия правительству в Дамаске.

Экономические санкции предлагается расшить в том числе в отношении горнодобывающего, металлургического и железнодорожного сектора.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему является враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность, связанную с кибер-информационным шпионажем, и экономическую тактику, чтобы нанести вред Соединенным Штатам и вбить клин между ним и его союзниками», — сообщается в заявлении сенаторов.

Уточняется, что эта законодательная инициатива является сигналом о том, что некоторые члены Конгресса намерены отстраниться от шагов администрации президента США Дональда Трампа, чтобы изучить улучшение отношений с Москвой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 мая главы стран G7 составили по итогам саммита документ, в котором говорится об ужесточении антироссийских санкции, если Москва не выполнит положения минских соглашений.

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