Вашингтон, 1 июня, 2017, 05:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа склоняется к тому, чтобы вернуть России дипломатическую собственность в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, но при этом с неё может быть снята дипломатическая неприкосновенности. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Как отмечается, ранее администрация Дональда Трампа предлагала российской стороне вернуть собственность в обмен на разрешение возобновить строительство консульства США в Санкт-Петербурге.

Однако теперь, по сведениям издания, госсекретарь США Рекс Тиллерсон «довёл до сведения российских дипломатов, что возвращение дач больше не зависит от строительства консульства».

При этом сообщается, что Вашингтон рассматривает возможность введения ограничений на деятельность российских представителей, включая снятие дипломатической неприкосновенности с собственности. Если такое решение будет принято, то здания будут приравнены к обычным объектам недвижимости, на территорию которых будет разрешён доступ американских правоохранителей.

Напомним, в конце декабря 2016 года уходящий президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за якобы имевшее место вмешательство российских хакеров в президентские выборы в США. Одновременно с этим Госдепартамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов, которым было предписано покинуть страну.

Кроме этого, властями США был закрыт доступ на загородные комплексы посольства России в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Как сообщали в МИД России, данные базы использовались для отдыха дипломатов и членов их семей.