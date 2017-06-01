Южно-Сахалинск, 1 июня, 2017, 06:15 — ИА Регнум. 60 проектов рассмотрели в столице Сахалинской области в рамках реализации межправительственных договоренностей о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

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34 проекта о совместной деятельности привезла японская делегация, в состав которой вошли эксперты в сфере финансов, экономики, сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности, туризма, энергетики и ресурсов, торговли, транспортной инфраструктуры, здравоохранения. В состав миссии вошли также дипломаты и представители правительственных кругов страны Восходящего Солнца.

«Наибольший интерес, как и ожидалось, вызвали традиционные для Южных Курил проекты — марикультура, освоение запасов водных и биологических ресурсов в водах, омывающих берега этих островов. У нас на Курилах работают сильные компании. Они готовы к реализации совместных проектов по строительству рыбоперерабатывающих заводов, по освоению водных биоресурсов, которые сегодня используются не в полной мере, по развитию марикультуры.

У Японии накоплен большой опыт в этой сфере. Мы рассчитываем, что он будет использован в полной мере, с пользой для обеих стран. Большой интерес вызвали также проекты в области экологии, здравоохранения, стажировки студентов и специалистов в различных отраслях», — рассказал губернатор Сахалина Олег Кожемяко.

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Как сообщало ИА REGNUM, договоренности о начале реализации масштабного проекта о совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах были достигнуты в ходе встречи российского президента Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ в апреле 2017 года в Москве.

Лидеры двух стран договорились сформировать перечень приоритетных проектов для совместной работы на российских островах. РФ и Япония проводят длительные переговоры по выработке мирного договора времен Второй мировой войны. Главным препятствием для его заключения является вопрос принадлежности южной части Курильских островов. После окончания Второй мировой войны все Курильские острова были включены в состав СССР. Однако принадлежность южной части Курил оспаривается Японией.