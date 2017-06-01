Скопье, 1 июня, 2017, 04:45 — ИА Регнум. Парламент Македонии в ночь на 1 июня большинством голосов утвердил новое правительство во главе с лидером Социал-демократического союза Македонии (СДСМ) Зораном Заевым. Новый состав кабинет министров поддержали 62 депутата, 44 парламентария голосовали против и ещё пятеро воздержались.

Grid.mk Зоран Заев

По окончании голосовании спикер парламента Талат Джафери огласил результаты, после чего привёл к присяге новых членов правительства.

В состав кабинета министров, сформированный коалицией СДСМ и проалбанских партий, вошли 17 министров, в том числе шесть министров без портфеля. Девять министерских постов получили этнические албанцы.

В частности, пост министра иностранных дел получил бывший посол Македонии в Нидерландах Никола Димитров, министром обороны стала заместитель лидера СДСМ Радмила Шекеринска, министром финансов — Драган Тевдовски, министром экономики — Крешник Бектеши, министром внутренних дел — Оливер Спасовски.

Должность вице-премьера, ответственного за евроинтеграцию, получил бывший пресс-секретарь проалбанского «Демократического союза за интеграцию» Буяр Османи. Вице-премером, ответственным за экономический блок, назначен Кочо Ангюшев.

Отметим, что в правительство не вошли представители второй по численности партии албанцев — Движения «Беса», которая ранее поддержала сформированное вокруг СДСМ большинство в 67 из 120 голосов. Такое решение было принято после того, как Зоран Заев отказался поддержать наиболее радикальные требования албанцев относительно изменения государственного устройства.