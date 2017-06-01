Берлин, 1 июня, 2017, 04:35 — ИА Регнум. Один из лидеров немецкой партии «Альтернатива для Германии» Александр Гауланд выступил за выезд турков, которые поддержали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на референдуме 16 апреля, сообщает 31 мая Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

«Те турки, проживающие в Германии и поддерживающие Эрдогана, а также выражающие лояльность Анкаре, могут вернуться на родину, — отметил Гауланд в интервью Tages Anzeiger. — Было бы полезно, если бы наши пути разошлись, интеграция не удалась в полной мере».

Лидер АдГ подчеркивает, что они не нашли «свой дом» в Германии.

«Если бы мусульмане из Турции действительно были бы интегрированы в немецкое общество, нам бы сейчас не пришлось обсуждать данные проблемы», — добавил он.

Гауланд утверждает, что ислам — культурная проблема в Германии. С одной стороны, из-за тех 63% из 1,4 млн турок, которые поддержали Эрдогана, с другой стороны, беженцы.

«Опасно также то, что против них выступают правые группировки в Германии, происходит культурный конфликт, который может быть чреват последствиями», — отмечает Гауланд.

Напомним, 16 апреля в Турции прошел референдум, согласно которому страна становится президентской республикой, а Эрдоган получает более широкие полномочия.

Немецкие политики не поддерживают «жесткий» и «авторитарный» курс Эрдогана, тем не менее, 63% немецких турков проголосовали за принятие поправки к конституции Турции.