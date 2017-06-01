Владивосток, 1 июня, 2017, 03:24 — ИА Регнум. Гостиничный комплекс Hyatt, расположенный во Владивостоке на мысе Бурном, выставили на продажу. Российский аукционный дом рассчитывает выручить за недостроенный со времён саммита АТЭС-2012 объект не менее 4,1 млрд рублей, хотя за годы простоя инвестиции в объект превысили 9 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский аукционный дом Гостиничный комплекс на мысе Бурном

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В информационном сообщении Российского аукционного дома указано, что общая площадь выставленных на продажу зданий превышает 46,7 тыс. квадратных метров, из которых непосредственно на гостиницу приходится 36,4 тыс. квадратных метров. Номерной фонд гостиницы — 218 номеров. Сюда также относятся конференц-зона, зоны общественного питания, торговые площади и подземная автопарковка. На площади в 10,2 тыс. квадратных метров расположен SPA-центр.

«С 21 февраля 2014 года и по настоящее время работы на объекте приостановлены. Осуществляется его минимально-необходимое техническое обслуживание. Благоустройство выполнено на 80%. В конференц-зоне необходимо производство отделочных работ», — говорится в документации.

Начальная цена лота составляет 4 153 240 100 рублей. Шаг на повышение — 5 млн рублей, сумма задатка — 200 млн рублей.

Сегодня, 1 июня, начнётся приём заявок на участие в аукционе, он продлится до 10 июля, проведение аукциона запланировано на 14 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, руководство АО «Наш дом — Приморье», начиная с июля 2016 года, пыталось продать скандальную гостиницу Hyatt на мысе Бурном, однако сроки из раза в раз переносились, а ни один инвестор покупкой комплекса так и не заинтересовался. Стартовая цена аукциона составляла 8,5 млрд рублей, однако объект могли уступить и за 5,9 млрд рублей при возросшем до 9 млрд рублей с 2012 года объёме инвестиций в объект.

Строительство двух гостиниц Hyatt было начато во Владивостоке в рамках подготовки к саммиту АТЭС-2012 года. В общей сложности, на возведение объектов уже было выделено около 18,5 млрд рублей, из которых 13,5 — средства краевой казны. При этом изначально строительство отелей на Корабельной набережной и мысе Бурном оценивалось в 7,5 млрд рублей.

По поручению полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, частично номерной фонд гостиницы на Корабельной набережной должен был быть сдан ко второму Восточному экономическому форуму в 2016 году, однако работы на объекте завершены не были. Предполагается, что часть гостей третьего ВЭФ в 2017 году всё-таки поселится в гостинице.