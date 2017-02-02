Покупателей для приморского долгостроя Hyatt будут искать в странах АТР

Владивосток, , 07:26 — REGNUM Торги по продаже гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном, который так и не был достроен с момента проведения во Владивостоке саммита АТЭС-2012 года, состоятся 8 июня на московской площадке Российского аукционного дома. По словам гендиректора компании Андрея Степанченко, на фоне бурного развития Дальнего Востока и растущего интерес к России со стороны инвесторов из КНР и стран Юго-Восточной Азии, поиск покупатели большой проблемы не составит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Российского аукционного дома, для летнего аукциона руководство АО «Наш дом — Приморье» заказало новый отчёт об оценочной стоимости недостроенного гостиничного комплекса Hyatt на мысе Бурном. Его выполнит одна из компаний «большой четвёрки» (прим. ред. — крупнейшие в мире компании, которые предоставляют аудиторские и консалтинговые услуги).

Площадь самого гостиничного комплекса составляет 6 058 квадратных метров, готовность объекта оценивается в 79%. Ещё на 2 633 квадратных метрах располагается здание SPA-комплекса готовностью в 52%. Помимо объектов незавершённого строительства покупатель получит право аренды двух земельных участков, на которых расположен гостиничный комплекс. Их площадь составляет 31,2 тысячу квадратных метров.

«При наличии адекватной цены, учитывая бурное развитие Дальневосточного региона и растущий инвестиционный интерес к России со стороны Китая и стран Юго-Восточной Азии, поиск покупателя не составит большой проблемы», — уверен Андрей Степанченко.

Одним из потенциальных покупателей гостиничного комплекса на мысе Бурном во Владивостоке гендиректор РАДа назвал южнокорейскую компанию Lotte, однако добавил, что есть и другие контакты.

«Будем презентовать проект в Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Поиск инвестора нужно вести именно в этом направлении», — добавил Степанченко.

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Как сообщало ИА REGNUM, первая попытка продать скандальный объект саммита АТЭС-2012 года сорвалась. Сроки аукциона руководство АО «Наш дом — Приморье» неоднократно продлевало, начиная с июля 2016 года, однако к концу января ни один инвестор так и не заинтересовался покупкой комплекса Hyatt. Стартовая цена аукциона составляла 8,5 миллиардов рублей, однако его могли уступить и за 5,9 миллиардов рублей при возросшем до 9 миллиардов рублей за эти годы объёме инвестиций в объект.

Власти Приморского края называли свыше 15 крупных иностранных инвесторов в числе потенциальных покупателей недостроя. Помимо южнокорейской Lotte, о которой сегодня говорит Российский аукционный дом, это были Marriot International, Carson Rezidor Hotel Group, Berjaya Corporation Behard, «Хунчжэн» и так далее.