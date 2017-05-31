Москва, 1 июня, 2017, 02:07 — ИА Регнум. Диалога о «похищении» княжны Анны Ярославны могло сегодня не быть, продолжай княжить Ярослав Мудрый не в Киеве, а в Ростове или же в Великом Новгороде. Такое заявление в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» сделал советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Александр Хинштейн.

Ярослав Мудрый в скульптурной группе «Государственные люди» на памятнике «Тысячелетие России» в Великом Новгороде

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«Российская Федерация является правопреемником Советского Союза, это подтверждённый и ООН, и Украиной, и всеми государствами, входившими ранее в состав СССР, факт. В свою очередь Советский Союз, а до этого РСФСР, являлись официальными правопреемниками Российской империи. А дальше мы плавно из юридической сферы переходим в историческую, и приходим к тому, что Российская империя, закончив своё существование в 17-м году, являлась правопреемником Киевской Руси», — напомнил советник директора Росгвардии.

«Если бы на тот момент, когда Ярослав отправлял свою дочку во Францию, он продолжал княжить не в Киеве, а в Ростове или Великом Новгороде, предмета нашего сегодняшнего диалога не было никакого», — добавил Александр Хинштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Пётр Порошенко заявил, что президент России Владимир Путин попытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю княжну Анну Ярославну. Такое высказывание Порошенко породила фраза Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.