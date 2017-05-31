Пекин, 1 июня, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Центральная военная комиссия КНР упразднит все платные услуги к концу июня 2018 года, передает 31 мая агентство «Синьхуа» слова военного профессора.

Richard Fisher Терракотовая армия Цинь Шихуанди

Первая очередь платных услуг по 10 направлениям должна быть свернута к концу июня, говорит профессор Национального университета оборонных технологий Цзян Лумин в интервью «Синьхуа».

"В число 10 направлений входит дошкольное образование, пресса и публикации, культура и спорт, связь, персональное обучение, проекты казарм, сбор и транспортировка, ремонт милицейского вооружения, ремонт техники и водительский инструктаж», — отметил он, добавив, что проекты еще по пяти направлениям — аренда, сельхозпроизводство, услуги размещения, медицинское обслуживание и научные разработки — будут свернуты к концу июня 2018 года.

В феврале 2016 года Центральная военная комиссия КНР выпустила циркуляр, призывающий прекратить все платные услуги, которые на тот момент предоставлялись вооруженными силами и военной полицией. Цзян заявил, что военные получили поддержку от местных правительств и судов.