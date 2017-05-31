Пекин, 1 июня, 2017, 01:29 — ИА Регнум. Верховный народный суд КНР увеличил размер компенсаций для ложно осужденных или задержанных государством, передает 31 мая агентство «Синьхуа».

Новый размер государственной компенсации был утвержден в размере 258,89 юаней (порядка $38), что на 16,59 юаней больше, чем в 2015 году, говорится в заявлении, опубликованном Верховным народным судом 31 мая.

Увеличение размера компенсации основан на увеличении средней заработной платы городских наемных работников, которая установилась на отметке 57,569 юаней в 2016 году.

По китайскому законодательству, несправедливо осужденные или задержанные имеют право претендовать на компенсацию за каждый день, которые они провели за решеткой. Компенсация рассчитывается исходя из средней дневной заработной платы в предыдущем году.

Напомним, что ранее верховный судья Верховного народного суда КНР представил рабочий отчет о деятельности ведомства, в котором утверждается, что смертная казнь применяется в стране крайне редко.