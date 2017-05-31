Вашингтон, 1 июня, 2017, 00:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен отложить перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим как минимум еще на полгода. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Dennis Jarvis Тель-Авив

Как отмечается, глава Белого дома, намерен последовать примеру своих предшественников и продлить действие президентского вето на закон о переносе посольства, который был одобрен Конгрессом США ещё в 1995 году.

Одной из главных причин такого решения называется нежелание Доналдьа Трампа мешать мирному процессу на Ближнем Востоке.

Напомним также, что ранее в мае группа американских сенаторов-республиканцев внесла на рассмотрение в Конгресс проект резолюции о признании Иерусалима столицей Израиля. С инициативой выступили сенаторы Дин Хеллер, Линдси Грэм, Тед Круз и Марко Рубио.

«Соединённые Штаты должны признать Иерусалим нераздельной столицей государства Израиль как де-юре, так и де-факто. Посольство США должно быть перемещено в Иерусалим», — указывается в проекте резолюции.

В феврале Дональд Трамп заявлял, что «очень хотел бы» перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, однако отметил, что в Вашингтоне изучают этот вопрос «с большой осторожностью и вниманием».