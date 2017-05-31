Воронеж, 31 мая, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В воронежском переулке Гвардейском вечером 31 мая вновь заполыхал очередной дом из числа расселенных и заброшенных городскими властями. На этот раз, как передает с места происшествия корреспондент ИА REGNUM, пламя охватило двухэтажный дом по адресу пер. Гвардейский, 19.

Марина Каширская ИА REGNUM Очередной расселенный дом полыхает в Левобережном районе Воронежа

Это — уже как минимум восьмой за последний месяц пожар в «чернобыльской зоне» левобережной части Воронежа, как уже прозвали эти кварталы горожане. Здесь, в районе ул. Ленинградской и пер. Гвардейского, стоят несколько десятков заброшенных домов послевоенной постройки, расселенных по программе ликвидации ветхого жилья… и позабытых городскими властями.

Марина Каширская ИА REGNUM Здесь же — гаражи с драгоценными для небогатых жителей района автомобилями

Постоянные пожары, угрожающие жизни жильцов соседних, обитаемых домов — зримое свидетельство провала городской программы «Снос и реконструкция ветхого многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж», принятой в 2010 году. Тогда мэрия сулила за пять лет снести 523 ветхих дома — большая их часть размещалась как раз в Левобережном районе города. Рабочие кварталы 50−60-х годов, массово возникавшие для расселения работников городских промышленных гигантов — авиастроительного завода, «Синтезкаучука», «Электроники» — предполагалось снести почти подчистую, а освободившуюся землю передать застройщикам — благо, район находится не так далеко от центра города, с которым его связывают два из трех городских мостов — Чернавский и Вогрэсовский. Предполагалось, что от желающих застраивать уже освоенные и имеющие все шансы стать престижными пустоши, образовавшиеся после сноса «хрущевок», отбоя не будет.

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Марина Каширская ИА REGNUM Пожарный за работой

Но… «что-то пошло не так». Строительные компании Воронежа нарасхват осваивают отдаленные окраины — в результате чего город уже расползается до околиц некогда пригородных райцентров Рамони и Семилук. Никакого интереса городская программа у них не вызвала — а городские власти, которые постоянно обвиняются местными СМИ в игре по правилам, диктуемым «строительным лобби», кажется, не особо и настаивали. За семь лет действия программы (позже ее продлили до 2020 года) были расселены лишь несколько десятков домов, да и то — преимущественно за счет государственной программы ликвидации ветхого и аварийного жилья. Практически все расселенные дома так и стоят заброшенными, превратившись в приют для бомжей и наркоманов — со всеми вытекающими последствиями.

Марина Каширская ИА REGNUM Не прахом — так пеплом

То же, что столетиями именовалось собственно Воронежем — ветшает, обезлюдевает и превращается в настоящие трущобы. Это касается не только Левобережного района, но и значительных участков Коминтерновского, и настоящей язвы на городском теле — обширного куска на стыке Ленинского и Советского районов (по сути — почти в самом центре города). Что ждет обитателей этих районов — наглядно свидетельствует пример «городского Чернобыля», жильцы нескольких хаотично воткнутых среди гниющих развалин многоэтажек которого с ужасом наблюдают за полыхающими не реже раз в неделю развалинами.