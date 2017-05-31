Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 18:39 — ИА Регнум. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга сегодня, 31 мая, начал рассматривать иск группы граждан к службе Госстройнадзора по Петербургу в связи с застройкой территории Главной астрономической обсерватории РАН (Пулковская обсерватория), передает корреспондент ИА REGNUM.

Gao.spb.ru Пулковская обсерватория РАН

Напомним, российская девелоперская компания Setl City вместе с израильской фирмой Morgal Investments намеревается построить рядом с Пулковской обсерваторией жилой комплекс «Планетоград». Согласно планам, он займёт территорию в 240 га. Предполагается, что к 2020 году здесь будут стоять дома общей площадью около 190 тысяч кв. метров и высотой 18 метров, появятся подземные и наземные парковки, школа и детский сад. К 2030 году планируют завершить весь проект — 1,5 млн кв. метров жилых площадей.

Истцы полагают, что Госстройнадзор не имел права согласовывать возведение многоэтажного жилого комплекса «Планетоград» на Пулковском шоссе, так как стройка попадает в охранную зону объекта культурного наследия «Пулковская обсерватория».

Специалист из Пулковской обсерватории подтвердила на суде, что из-за стройки и появления жилых высоток в непосредственной близости от обсерватории ночное небо будет засвечено, что помешает астрономическим наблюдениям.

«Трехкилометровая защитная парковая зона была установлена вокруг обсерватории не случайно, а для того, чтобы предотвратить крупное строительство и не мешать наблюдениям», — заявила истица Елена Малышева.

Кроме того, как напомнила Малышева, через территорию предполагаемой застройки проходит и «Блокадное кольцо», которое тоже охраняется государством. Истцы полагают, что Госстройнадзор нарушил их права на защиту культурного наследия, а также на благоприятную окружающую среду.

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Представитель Госстройнадзора в суде отвергла все исковые претензии, заявив, что служба выдала разрешение лишь на несколько корпусов одного дома, а не на весь «Планетоград». К тому же, по мнению Госстройнадзора, необходимо предоставить экспертные заключения об уровне засвеченности неба, если истцы настаивают на этом аргументе.

Комитет по государственному использованию и охране памятников (КГИОП) администрации Санкт-Петербурга также не согласился с исковыми требованиями, как и сама Пулковская обсерватория, чей руководитель Назар Ихсанов ранее согласовал возведение «Планетограда». Напомним, в связи с этим более 120 сотрудников обсерватории выразили ему вотум недоверия, считая, что он превысил свои полномочия.

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Представитель застройщика на суде попросил привлечь в качестве третьего лица комитет по градостроительству и архитектуре (КГА). Кроме того, строители полагают, что заявление в суд истцы подали слишком поздно — 30 марта, тогда как, по мнению застройщика, они должны были узнать о «возникшей опасности» уже 24 ноября 2016 года. В связи с этим трехмесячный срок на подачу заявления истек, считает застройщик, и рассмотрение дела следует прекратить.

Судья Анжелика Павлова приобщила это ходатайство, дав время истцам до следующего заседания письменно представить свои возражения, а также доказательства своей позиции. Кроме того, она привлекла КГА к процессу в качестве третьего лица. В следующий раз дело рассмотрят 20 июня.