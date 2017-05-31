Вильнюс, 31 мая, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Литвы сегодня, 31 мая, открыла подробности дела о кибернетическом взломе сайтов важнейших структур государственной власти страны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM

Предъявлены подозрения двум несовершеннолетним гражданам Литвы и одному датчанину, также подростку. В 2016 году группа взломщиков парализовала работу нескольких порталов государственных ведомств, в том числе, сайта Сейма, а позже потребовала вознаграждения за дальнейшее невмешательство.

Отдел криминальной полиции завершил дело, специалисты отметили, что вмешательство в информационные системы делалось на «любительском уровне», однако, было задействовано одновременно порядка 10 тысяч компьютеров. Атака детей обрушила работу более десяти госструктур.

Отметим, для создания системы E-Seimas — сеть электронных ворот парламента — в 2015 году потратили 5,5 млн евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году электронная система Сейма Литвы была взломана, а литовские чиновники возложили ответственность за это на Россию, хотя эксперты не привели никаких доказательств. Тогда через интернет-платформу литовского парламента должен был транслироваться Конгресс крымских татар, но трансляцию нарушили.