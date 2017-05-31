Москва, 31 мая, 2017, 17:57 — ИА Регнум. По словам Сергея Шойгу, для нужд Вооруженных сил РФ сформировано единое информационное поле со своим хранилищем информации. Число пользователей этой Сети уже превысило 180 тыс. и в среднем за год увеличивается более чем на 30%.

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Министр обороны России особо подчеркнул, что информация — это один из основных факторов достижения превосходства в вооруженной борьбе. Для эффективного управления войсками и системами вооружения продолжается активное внедрение новых технологий по сбору, анализу и распространению информации.

Сергей Шойгу отметил, что уровень автоматизации Национального центра управления обороной с 2014 года вырос в семь раз.

В настоящее время на испытательной площадке парка «Патриот» проходит тестирование перспективных методов обработки информации, сообщил глава российского военного ведомства. В этом процессе активно участвуют ведущие военно-промышленные предприятия, научно-исследовательские структуры, военные вузы и научные роты Минобороны России.