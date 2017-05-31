Москва, 31 мая, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Распоряжением правительства РФ утверждены Основы государственного регулирования и контроля организации отдыха и оздоровления детей, сообщается на сайте правительства РФ.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». Реж. Элем Климов. 1964. СССР Детский отдых

Установлены приоритетные задачи организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности. Основы определяют систему принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих организацию оздоровления детей в РФ.

В рамках реализации основ планируется внедрение наиболее эффективных механизмов взаимодействия всех заинтересованных органов и организаций на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, позволяющих совершенствовать процесс оздоровления детей в РФ и улучшения его качественных характеристик.

К таким механизмам относятся правовые, организационные, информационные, научно-аналитические и социальные механизмы.

Принятые решения направлены на совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы, создание условий для безопасного детского отдыха, сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минтруда РФ, в 2016 году в России работало 51,9 тыс. детских оздоровительных лагерей, из них загородные оздоровительные лагеря — более 2,4 тыс., санаторно-оздоровительные лагеря — около 0,7 тыс., оздоровительные лагеря с дневным пребыванием — более 41,7 тыс., лагеря труда и отдыха — более 4,9 тыс. и палаточные лагеря — более 1,9 тыс. В оздоровительных лагерях отдохнули 8,68 млн детей.

Добавим, на территории России проживают более 15 миллионов детей в возрасте от 7 до 17 лет включительно.