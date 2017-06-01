Москва, 1 июня, 2017, 08:38 — ИА Регнум. Сегодня, 1 июня, в Москве открывается новый купальный сезон, сообщается на сайте департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Александр Дейнека. Мальчики, выбегающие из воды. 1930-1935

Ранее, 25 мая, управление Роспотребнадзора по городу Москве приняло в эксплуатацию в предстоящий летний период шесть зон отдыха с купанием: Тропарево (ЮЗАО), пляжный комплекс «Бич Клаб» (САО), Большой городской пруд, озеро «Черное», Школьное озеро (ЗелАО), озеро «Белое» (ВАО).

Также в эксплуатацию приняли 23 зоны отдыха без купания: Терлецкая дубрава, Черкизовский пруд, пруды парка «Радуга» (Большой Графский, Итальянский), Битца в Юго-Западном округе. Также приняты Борисовские пруды в Южном округе; Кузьминские (Верхний, Нижний) пруды, Шибаевский пруд в Юго-Восточном округе и другие водоемы.

По мнению главы департамента природопользования и охраны окружающей среды Антона Кульбачевского, «вода в московских водоемах достаточно качественная».

Однако, по прогнозам синоптиков, в первый день лета погода не радует жителей и гостей столицы, желающих искупаться. Температура воздуха в столице днем не поднимается выше +15, а ночью держится на уровне +6−8 градусов. Соответственно вода в водоемах не успевает прогреться.

Читайте также: В Москве к купальному сезону готовы 11 зон отдыха

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве более 10 зон отдыха, водоемы которых считаются инспекторами Роспотребнадзора пригодными для купания. Вход в эти зоны отдыха бесплатный. В Подмосковье в 2017 году планируется увеличить число пляжей. Кроме того, планируется открыть пляж для мусульман.

Добавим, также летом в Москве откроется около 100 зон отдыха. За местами отдыха с 1 июня по 1 сентября будет вести постоянный контроль.

Читайте также: В Москве летом откроется около 100 зон отдыха