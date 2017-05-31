Вильнюс, 31 мая, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Фотографии и другие данные пациентов клиники пластической хирургии в Литве попали в сеть из-за «действий» хакерской группировки Tsar Team. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на источник в полиции.

Christoph Scholz Хакер

«Хакеры опубликовали более 25 тыс. фотографий, в том числе личных фото, а также другие данные пациентов литовской косметической хирургии клиники», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киберпреступники, похитившие «секретную» информацию, сначала требовали выкуп у руководства клиники.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются выйти на след «компьютерных гениев».