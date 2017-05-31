Москва, 31 мая, 2017, 15:39 — ИА Регнум. МЧС РФ выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Московском регионе 31 мая, говорится в сообщении регионального главка ведомства.

Ураган

Ураганный ветер грозит жителям Москвы и Московской области вечером 31 мая и в ночь на 1 июня. Ожидаются дождь и гроза.

Ожидается западный ветер 7−12 м/с с порывами 15−20 м/с, местами до 24 м/с. Днем 1 июня местами порывы ветра сохранятся 15−20 м/с.

МЧС предупреждает об угрозе повреждений линий электропередач и возможном обрушении деревьев, а также повреждений рекламных конструкций.

Кроме того, при грозе не исключены повреждения молниями объектов, которые не оборудованы молниезащитой.

Сотрудники ведомства просят жителей Москвы проявлять осторожность: не парковать машины под деревьями, обходить стороной рекламные щиты и слабо укрепленные конструкции. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Жертвами урагана 29 мая в Москве и области стали 15 человек, пострадали — более 200 Тогда порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Были повалены тысячи деревьев и сотни рекламных конструкций.

Ураган, прошедший в Москве 29 мая, стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в столице. Власти Москвы пообещали оперативно ликвидировать последствия разгула стихии.