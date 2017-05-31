Москва, 31 мая, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Сырьевой рынок остается под распродажей, и к середине дня она только набирает обороты. заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморской нефти Brent теряет 2,8% и стоит $50,79. «Бочка» WTI торгуется по $48,42 (-2,5%).

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«На сегодняшних торгах черное золото с разгона пробило нижнюю границу торгового диапазона $51−53 и, по всей видимости, инвесторы готовы продавать и дальше. Ближайшая поддержка стоит на $50,65, далее $50,50. Более глобально нефть могут продавить сначала к $50, а затем к $47», — привела цифры эксперт.

«Утренние новости о наращивании объема производства нефти Ливией до 794 тыс. баррелей в сутки оставались без особенного внимания вплоть до середины дня, пока на авансцену не вышла техническая сторона торгов», — отметила Бодрова.

По ее словам, «инвесторы начинают быстрее сокращать длинную позицию по нефти — это оборотная сторона биржевой усталости от майского ралли и разочарования от не слишком продуктивных решений ОПЕК. К настоящему времени утрачено более половины майского роста».

«Иными словами, «пузырь» нефтяного оптимизма сдувается также быстро, как ранее возник», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая цены на нефть ускорили снижение на новостях о росте добычи в Ливии. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 2,47% — до 50,95 доллара за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 2,30%, до $48,52.

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