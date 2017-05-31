Москва, 31 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. В середине недели рубль отступает в парах с иностранными валютами, но ввиду сегодняшней конъюнктуры мог бы делать это и более энергично, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Однако, по ее словам, «пока на рублевых парах слишком много спекулянтов, «завязанных» на carry trade, а не на нефти. С другой стороны, сырьевая волатильность в последние недели слишком велика, чтобы досконально отрыть каждый виток изменения нефтяной цены».

«При всем желании, российская валюта не может стопроцентно игнорировать происходящее с нефтью. Баррель Brent в моменте падает на 2,7% и торгуется по $50,79 на совершенно спокойном внешнем фоне», — пояснила Бодрова.

«Как обычно в последнее время, рубль отыгрывает провал по нефти чисто символически, рост же сырьевых котировок обычно реализуется российской валютой в полной мере. Доллар США попробует до конца дня закрепиться в области 56,80−56,90. Выше подняться можно будет только при условии сохранения негатива по сырью», — считает эксперт.

Добавим, 31 мая доллар США к середине дня на Московской бирже стоит 56, 86 рубля (+0,5%). Евро торгуется по 63,83 рубля (+0,7%).

Официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,41 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 47 копеек соответственно.

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