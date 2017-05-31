«Рубль отступает неохотно»
Москва, 31 мая, 2017, 15:17 — ИА Регнум. В середине недели рубль отступает в парах с иностранными валютами, но ввиду сегодняшней конъюнктуры мог бы делать это и более энергично, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.
Однако, по ее словам, «пока на рублевых парах слишком много спекулянтов, «завязанных» на carry trade, а не на нефти. С другой стороны, сырьевая волатильность в последние недели слишком велика, чтобы досконально отрыть каждый виток изменения нефтяной цены».
«При всем желании, российская валюта не может стопроцентно игнорировать происходящее с нефтью. Баррель Brent в моменте падает на 2,7% и торгуется по $50,79 на совершенно спокойном внешнем фоне», — пояснила Бодрова.
«Как обычно в последнее время, рубль отыгрывает провал по нефти чисто символически, рост же сырьевых котировок обычно реализуется российской валютой в полной мере. Доллар США попробует до конца дня закрепиться в области 56,80−56,90. Выше подняться можно будет только при условии сохранения негатива по сырью», — считает эксперт.
Добавим, 31 мая доллар США к середине дня на Московской бирже стоит 56, 86 рубля (+0,5%). Евро торгуется по 63,83 рубля (+0,7%).
Официальные курсы ЦБ РФ на 1 июня составляют 56,68 рубля за американскую валюту и 63,41 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 17 и 47 копеек соответственно.
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