Москва, 31 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Стоимость нефти марки Brent упала до 51,5 доллара за баррель из-за опасений, что Ливия могла увеличить добычу сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

«Нефти также мешает увеличивающаяся буровая активность в США. На этом фоне российский рубль продолжает умеренное ослабление», — отмечает Волков.

По его словам, российская валюта будет оставаться относительно стабильной, пока стоимость барреля нефти не поднимется до 53−53,5 долларов. Но при этом давление на рубль будет увеличиваться, а дальнейшее падение нефтяных цен спровоцирует новую волну ослабления рубля.

«Учитывая другие негативные факторы, которые начнут действовать в ближайшие недели, можно готовится к умеренной девальвации рубля в среднесрочной перспективе», — считает Волков.

Между тем, сильного падения рубля ожидать не стоит. Скорее всего, российская валюта постепенно дойдет до курса 61−63 рубля за доллар. По предположению Волкова, это произойдет уже осенью 2017 года.