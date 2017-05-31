«Рубль готовится к умеренной девальвации»
Москва, 31 мая, 2017, 14:56 — ИА Регнум. Стоимость нефти марки Brent упала до 51,5 доллара за баррель из-за опасений, что Ливия могла увеличить добычу сырья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 мая заявил начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.
«Нефти также мешает увеличивающаяся буровая активность в США. На этом фоне российский рубль продолжает умеренное ослабление», — отмечает Волков.
По его словам, российская валюта будет оставаться относительно стабильной, пока стоимость барреля нефти не поднимется до 53−53,5 долларов. Но при этом давление на рубль будет увеличиваться, а дальнейшее падение нефтяных цен спровоцирует новую волну ослабления рубля.
«Учитывая другие негативные факторы, которые начнут действовать в ближайшие недели, можно готовится к умеренной девальвации рубля в среднесрочной перспективе», — считает Волков.
Между тем, сильного падения рубля ожидать не стоит. Скорее всего, российская валюта постепенно дойдет до курса 61−63 рубля за доллар. По предположению Волкова, это произойдет уже осенью 2017 года.