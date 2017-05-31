Каир, 31 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Ученые восстановили и расшифровали ДНК древнеегипетских мумий, обнаруженных в местечке Абусир эль-Мелек на берегу Нила в центральной части Египта. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщилпалеогенетик из университета Тюбингена (Германия) Йоханнес Краузе.

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«То, что ДНК может дожить до наших дней в таких условиях, всегда вызывало скептицизм у нас, — говорит он. — Жаркий климат Египта, высокий уровень влажности во многих гробницах и химикаты, которые использовались для мумификации, — все это способствует разрушению ДНК и делает шансы на сохранение ее обрывков минимальными».

По его словам, ученым на данный момент удалось изучить практически 100 мумифицированных тел. Так, геном примерно 90 мумий удалось восстановить и расшифровать частично, и только три мумии содержали в себе достаточное количество генетического материала для полного восстановления ДНК.

Благодаря исследованиям, говорит Краузе, ученые выяснили, что древние египтяне приходились родственниками народам, жившим одновременно с ними на территории Леванта, а также были близки к первым жителям Европы и Анатолийского полуострова. Вторжения чужеземцев почти не сказывались на древних египтянах и не приводили к масштабным генетическим перестройкам до времен падения Римской империи.