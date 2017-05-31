Ленинградская область, 31 мая, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Лидерами по количеству пожаров среди субъектов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) являются Ленинградская и Псковская области. Об этом сегодня, 31 мая, сообщила заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Анастасия Кузнецова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Пожароопасный сезон у нас объявлен во всех регионах округа, за исключением Ненецкого автономного округа. По состоянию на 30 мая у нас зафиксировано 110 лесных пожаров. Это гораздо меньше, чем в прошлом году. Площадь возгорания на данный момент в 10 раз меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшее число возгораний в настоящее время зафиксировано в Ленинградской и Псковской областях», — заявила Кузнецова.

В попадании Ленобласти в лидеры антирейтинга, по словам губернатора региона Александра Дрозденко, виноват исключительно пал сухой травы.

«Если говорить о природных пожарах — в лесах и на торфяных болотах — у нас всё в порядке, возгораний практически нет, а если и есть, то незначительные, которые мы ликвидируем в течение нескольких часов. В основном мы попали в сводку из-за пала травы, потому что традиционно многие дачники, выезжающие весной в Ленинградскую область, считают своим долгом палить сухую траву. До сих пор ходит легенда, что если поджечь сухую траву, новая будет расти лучше. Хотя сто раз уже всем доказывали, что это не так», — пояснил Дрозденко.

По его словам, в регионе зафиксировано почти 290 случаев поджога и пала сухой травы, и ни один из них не перерос в серьёзный пожар — не было ни одной сгоревшей бани или дома.

Дрозденко также добавил, что Ленобласть попала «антирейтинг» в том числе и потому, что является одним из самых густонаселённых субъектов СЗФО.

Как подчеркивает ГУ МЧС России по Ленобласти, в 90% случаев природные пожары возникают по вине человека. Чаще всего они возникают в местах сельскохозяйственных палов, сжигания мусора, на несанкционированных свалках, в местах отдыха людей."Причинами пожаров могут стать не полностью потушенный костер или непогашенная сигарета. Даже осколок брошенной в лесу бутылки в солнечную погоду может сфокусировать солнечные лучи подобно линзе и стать источником возгорания. При выстреле из ружья тлеющий пыж может поджечь сухую траву», — отмечают в спасательном ведомстве.

Для ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами, в Ленобласти сформирована группировка из 24 339 человек 1045 единиц техники. На случай возникновения крупных пожаров сформирован сводный мобильный отряд из 200 человек и 12 единиц пожарной техники. Для мониторинга ситуации к работе готовы 11 беспилотных аппаратов.