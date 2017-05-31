Москва, 31 мая, 2017, 13:20 — ИА Регнум. В черногорских винах, запрет на ввоз которых в Россию действует с 26 апреля 2017 года, Роспотребнадзор обнаружил пестициды, говорится в сообщении ведомства.

George Hodan Бутылки вина

Пестициды были найдены в 24 партиях алкогольной продукции производства «13.JUL PLANTAZE» AD (Республика Черногория). Также в них было найдено превышение гигиенических нормативов по пластификаторам.

По решению Арбитражного суда Москвы было конфисковано около 15,5 тыс. бутылок указанной продукции. В Московской области Роспотребнадзор арестовал еще 16,2 тыс. бутылок.

Часть данной винной продукции еще может находиться в розничной торговле, отметили в ведомстве.

Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию алкоголя производителя из Черногории.