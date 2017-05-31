Москва, 31 мая, 2017, 13:15 — ИА Регнум. Завтра, 1 июня, в Москве откроется северный вестибюль станции метро «Красные ворота». Как заявил руководитель департамента транспорта столичного правительства Максим Ликсутов 30 мая, открытие произойдет на два месяца раньше запланированного срока, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ремонт эскалатора

«На станции заменены шесть эскалаторов, отремонтированы кассы, установлены новые турникеты и кабины дежурных по станции. В ходе проведенных работ было заменено более 35 км кабелей, обеспечивающих бесперебойную работу транспортной и пассажирской инфраструктуры станции», — отметил Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что поскольку станция расположена в цокольном этаже здания, являющегося историческим и архитектурным памятником, все работы на ней ведутся по согласованию и под контролем специалистов департамента культурного наследия правительства Москвы. Исторический вид станции и все элементы декора будут сохранены в том виде, в котором они были задуманы и спроектированы при ее строительстве.

Максим Ликсутов сообщил, что на данный момент в Москве продолжается реконструкция и ремонт еще десяти станций столичного метрополитена. Строительные организации ремонтируют платформы и вестибюли, а также ведут замену эскалаторных наклонов, выработавших свой ресурс.

Кроме того, подходит к завершающей стадии программа реконструкции открытого участка Филевской линии. Строители заканчивают ремонт вестибюлей и пассажирских платформ, расположенных на стороне движения из центра, на станциях «Пионерская», «Фили» и «Студенческая». Все необходимы работы будут закончены до 31 июля 2017 года. После этого специалисты приступят к ремонту станций с противоположной стороны.

По словам Ликсутова, ко Дню города также завершится ремонт станций «Китай-город» и «Третьяковская», а с 1 июня произойдут изменения в режиме работы аудиоинформирвания в метрополитене. Так, в первый день лета закончится срок действия контракта с коммерческой фирмой, осуществлявшей вещание на станциях подземки. В связи с этим на станциях метро не будут больше звучать рекламные объявления. В программах вещания останутся только информационные сообщения, касающиеся работы транспорта, а также социальная реклама и значимые сообщения о событиях из жизни города.

Напомним, согласно планам столичных властей, за три года должны быть построены ещё 53 станции столичной подземки. Протяжённость линий возрастет возрасти более чем на 160 км.