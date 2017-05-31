Москва, 15 марта, 2024, 18:08 — ИА Регнум. Французский журналист Кристиан Арсен Роберт-Ноэль Ро, работающий в качестве наблюдателя на выборах президента России в новых регионах страны, рассказал журналистам, что в России больше демократии, чем на Западе, а люди, участвующие в выборах, выглядят счастливыми и ведут себя дружелюбно.

РИА Новости / Кирилл Каллиников

Наблюдатель посетил два избирательных участка и отметил, что за короткое время увидел там около 150 человек.

«Мне кажется, что люди счастливы. То, что я вижу, очень отличается от того, что говорят на Западе. Я вижу очень дружелюбных людей», — сказал Ро.

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Он выразил мнение, что участвующие в голосовании поддерживают действующую власть России и назвал это вполне понятным в контексте постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Западным политикам, в частности из США, которые развязали конфликт, следует остановиться, а лидерам киевского режима и Франции — перестать употреблять наркотические средства, заявил также Ро.

Говоря о ситуации с обстрелами новых регионов России со стороны ВСУ, он рассказал, что в 1999 году находился в Югославии в период, когда США и НАТО развязали вооружённую агрессию против этой страны.

«Я видел эти самолёты (НАТО — Прим. ред.) и знал, что это только начало, что они не остановятся в движении на Восток. Теперь это и происходит, хотя, конечно, здесь нет американских солдат. Они посылают украинских (бойцов — Прим. ред)», — отметил наблюдатель.

Кроме того, он рассказал о своих знакомых, также гражданах Франции, которые переехали жить в Россию, хотя любят свою страну. В России больше демократии, чем на Западе, и правда — именно в России, добавил Ро.

Как сообщало ИА Регнум ранее, целый ряд экспертов и наблюдателей из США, стран Европы, Африки, Латинской Америки работают на избирательных участках в новых регионах России. На участке в Геническе в качестве международного эксперта присутствует немецкий режиссёр Вильгельм Домке-Шульц, автор фильма Remember Odessa о трагедии в Доме профсоюзов в 2014 году. Он рассказал корреспонденту ИА Регнум, что приехал своими глазами увидеть, как живёт Херсонская область.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова ранее сообщила, что на выборах аккредитовали 706 международных наблюдателей из 106 стран. К выборам президента России ощущается очень высокий интерес, отмечала она.

Избирательные участки на выборах президента России 15 марта открылись по всей стране. За выборами наблюдают около 333,6 тыс. человек. Избиратели из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей впервые принимают участие в голосовании на президентских выборах. В качестве кандидатов на выборах президента ЦИК зарегистрировал Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ), Владислава Даванкова («Новые люди») и самовыдвиженца Владимира Путина. Голосование продлится три дня, с 15 по 17 марта.