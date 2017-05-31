Москва, 31 мая, 2017, 13:10 — ИА Регнум. Законопроект о договоре конвертируемого займа внес в Госдуму Николай Николаев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 31 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Договор заключается обществом (непубличным обществом) — заемщиком с участником такого общества или третьим лицом-займодавцем и предусматривает право займодавца зачесть полностью или частично денежное требование о возврате суммы займа в счет внесения вклада (а равно в счет оплаты доли или части доли (размещаемых акций).

При этом внесение вклада, а равно оплата доли или части доли в уставном капитале (оплата дополнительных акций в непубличном обществе) по требованию займодавца может осуществляться путем зачета права требования независимо от того, наступил ли срок возврата займа.

По мнению авторов, норма, применительно к отношениям, возникающим между инвестором и предпринимателем, предоставляет возможность инвестору конвертировать вложенные в компанию деньги в акции или долю в обществе основателя, в том числе при наступлении определенных обстоятельств и по определенной формуле.

Суть предложенного механизма выражается в установлении возможности заключения между участниками отношений договора займа, по которому лицо, которое передает деньги, в будущем может по своему выбору потребовать: во-первых, возврата всей или части суммы займа, во-вторых, зачесть полностью или частично денежное требование о возврате суммы займа независимо от того, наступил ли срок возврата займа.

Этот зачет делается в счет внесения вклада или в счет оплаты дополнительных акций, а равно в счет оплаты доли, части доли или акций, реализуемых обществом.

Новацией является также возможность выпуска акций (долей в уставном капитале общества) с размещением в течение длительного срока и под условием. Такое условие предусматривает возможность принять решение о дополнительном выпуске акций (увеличении уставного капитала общества), которые будут в будущем гарантированно переданы акционеру (участнику) в случае заключения им договора конвертируемого займа в случае наступления условий конвертации займа.

Законопроектом предлагается также увеличить срок «хранения» специального пакета казначейских акций или долей в виде условия о продлении до трех лет срока хранения пакета акций или долей, принадлежащих самому обществу, специально во исполнение договора займа, предусматривающего право займодавца зачесть досрочно полностью или частично денежное требование о возврате суммы займа в счет оплаты акций заемщика.

Новация развивает положения корпоративного законодательства о казначейских акциях и долях, а именно позволяет сформировать и хранить такой пакет акций (долей) дольше чем обычно, но специально под конвертируемый заем, указал Николаев. Такой пакет в будущем гарантированно будет передан инвестору, если у него возникнет соответствующее право по конвертируемому займу.