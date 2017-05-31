Севастополь, 31 мая, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Неудачно выбранная модель праймериз «Единой России» в Севастополе привела к тому, что внутри партии происходит оппозиционная активность. В городе падает авторитет «Единой России». Об этом руководитель экспертной группы «Крымский проект» Игорь Рябов заявил 30 мая во время круглого стола в ИА REGNUM, посвященного праймериз «Единой России» — 2017.

Иван Шилов ИА REGNUM Хорошее про севастополь

«Опыт праймериз, прогрессивный и развивающийся все более успешно для России, для Севастополя приводит к обратному эффекту. Авторитет «Единой России» там падает… Внутри города существует несколько конфликтов. Севастополь город-то очень небольшой по численности населения, а шум стоит на всю страну. Федеральному политсовету ЕР стоит уделить этому городу большее внимание», — сказал Рябов.

«Что там сейчас происходит. Модель, выбранная для избрания губернатора и депутата заксобрания — модель выборщиков, только совсем уж закрытая… Голосование проходит рейтинговым голосованием. Итоги дебатов подводит даже не политсовет, а некая комиссия», — говорит политолог.

По наблюдению эксперта, это привело к тому, что в тройку победителей по довыборам депутата выходят люди, которых город не знает.

«Проиграл даже известный всему Севастополю Вадим Колесниченко, не прошел зампредседателя общественной палаты. Прошли бизнесмен, общественник и кандидат от главы города», — заявил Рябов.

Он отмечает, что внутри самой «Единой России» в Севастополе наблюдается оппозиционная активность, что вредит имиджу местного отделения партии.

«Примерно то же самое происходит на праймериз губернатора. Основная оппозиционная активность в отсутствии реального конкурента Овсянникову (врио губернатора города — ИА REGNUM ) происходит внутри партии ЕР. Потому что все обиженные политики — это члены «Единой России», — делает вывод Рябов. — В субботу, на фоне митинга против реновации в Москве, в Севастополе прошла акция против генплана. И она собрала три тысячи человек, то есть больше, чем в столице. Ситуация накаляется».

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