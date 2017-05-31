Казань, 31 мая, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Сегодня, 31 мая, активисты движения против строительства мусоросжигательного завода в Казани завершают серию одиночных пикетов. Это связано с ограничением на проведение публичных мероприятий, которое вводится в столице региона с 1 июня и по 12 июля в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA 2017.

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Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM активист движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани» Гузель Халилова, вопрос продолжения одиночных пикетов после 12 июля пока не обсуждался. «Пока не могу сказать будут ли они продолжены, но в этот раз одиночные пикеты продолжались 17 дней», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля 2017 года активисты направили обращение на имя главы республики Рустама Минниханова. Оно было подписано 4 184 жителями региона и содержало в себе требования резолюции митинга от 15 апреля. В частности, одно из них — это отказ от строительства завода на территории республики. Настаивали авторы обращения и на том, чтобы была введена система раздельного сбора мусора и проведено расследование возгорания самосыровской свалки в 2008 году, а также расходование средств на её рекультивацию в 2003 году. Ответа на данное обращение пока не поступало. Между тем, активисты жалуются, что на многие свои письма получили отписки.

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Напомним, 1 июня начинается первый этап отбора компаний-подрядчиков для строительства завода. Отбор продлится до 7 июня, после чего АО «АТС», на чьей площадке он и происходит, объявит второй этап, который пройдёт с 8 по 15 июня.Стартовая стоимость проекта — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Завершить строительно-монтажные работы должны не позднее конца января 2021 года, а выйти на проектную мощность — до 1 января 2022 года.