Мадрид, 31 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Согласно постановлению Национального суда Испании, премьер-министр Мариано Рахой должен лично появиться в штаб-квартире суда 26 июля 2017 года, несмотря на то, что глава государства ранее просил разрешения сделать свое заявление посредством видеосвязи, сообщает канал HispanTV.

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Личное присутствие на суде столь высокого чиновника по делу о коррупции станет первым таким случаем в истории испанской демократии.

Второй департамент по уголовным делам Национального суда 30 мая принял решение отклонить запрос Рахоя на дачу показаний по видеосвязи, аргументируя это тем, что в суде Рахой появится не как премьер-министр, а как гражданин Испании.

В своем письме Национальному суду премьер-министр утверждал о том, что видеоконференция «является наиболее приемлемой формой заявления, поскольку физическое присутствие (премьер-министра) в суде потребует значительных государственных ресурсов по соображениям безопасности».

Однако большинство представителей суда не увидело никаких «убедительных» доводов, приведенных Рахоем, как как суд считает, что «большого задействования ресурсов не потребуется, ввиду того что Национальный суд находится всего в 18 км от Ла-Монклоа», резиденции премьер-министра.

Напомним, Мариано Рахой был вызван для дачи показаний в суде по так называемому делу Гуртель. В свидетельских показаниях глава испанского правительства должен отвечать на вопросы, относящиеся к первой стадии дела, которое расследует коррупцию в рядах Народной партии в период между 1999 и 2005 годом.

В то время с 2003 по 2004 год Рахой занимал значимую должность генерального секретаря Народной партии, а в 2004 году стал уже президентом данной партии, отстаивающей консервативные позиции, и возглавляет ее до настоящего времени.

Дело Гуртель вышло на первый план 6 февраля 2009 года, когда глава Национального суда судья Бальтасар Гарсон санкционировал первые аресты членов Народной партии. В деле расследуется предполагаемая коррупционная сеть, связанная с представителями этой политической партии, действовавшая, главным образом, в Мадриде и Валенсии.