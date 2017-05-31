Москва, 31 мая, 2017, 12:05 — ИА Регнум. Нефть открыла торговую сессию в минусе. Основной причиной для падения котировок является грядущее увеличение нефтедобычи в Ливии, которая планирует увеличить производство до 800 тыс. баррелей в сутки до конца недели, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

lalabell68 Нефтяная вышка

Более того, по его словам, экспорт углеводородов из этой страны увеличился в 2017 году до 500 тыс. баррелей в сутки, тогда как в прошлом году был равен всего лишь 300 тыс.

«Помимо Ливии, на нефтяные цены оказывает давление активность американских сланцевых компания, чья добыча и количество буровых установок растет каждую неделю, а объемы производства выросли на 10% по сравнению с прошлым годом», — уточнил Мащенко.

«1 июня Информационное агентство энергетики США представит релиз по запасам сырой нефти в США, который во многом определит дальнейшее поведение спекулянтов», — напомнил он.

«Тем не менее, несмотря на то, что эксперты ожидают небольшого снижения объемов, общая пессимистическая картина на рынке вряд ли изменится: для дальнейшего роста котировок данные по отчетам должны быть существенно выше прогнозируемых», — считает эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, 31 мая мировые цены на нефть снижаются поскольку инвесторы обеспокоены ростом добычи черного золота в Ливии. Стоимость на нефть марки Brent снизилась на 0,5% — до $51,98. Цена на нефть марки WTI уменьшилась на 0,6%, до $49,36.

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