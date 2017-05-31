Санкт-Петербург, 31 мая, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Ни один регион Северо-Западного федерального округа в 2016 году не достиг в полном объеме всех 40 плановых значений, показателей и индикаторов, установленных майскими (2012 года) указами президента России и региональными дорожными картами по их выполнению. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил полномочный представитель президента РФ в СЗФО Николай Цуканов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Lenobl.ru Николай Цуканов

Так, по числу достигнутых ключевых показателей в 2016 году в аутсайдерах рейтинга оказались Республика Карелия, Архангельская, Мурманская и Псковская области. Передовые регионы по выполнению майских указов в прошлом году — Республика Коми, Санкт-Петербург, Вологодская и Новгородская области.

Вместе с тем, полпред подчеркнул, что достижение показателей майских указов — «это не просто самоцель». «Наша с вами главная задача — реальное улучшение качества жизни граждан. Показателями являются лишь технические индикаторы. Ожидания в обществе очень велики и недопустимо вновь и вновь пересматривать принятые решения, подходить формально к задачам, только чтобы отчитаться о количестве выполненных показателей», — заявил Цуканов.

Полпред напомнил, что 7 мая 2012 года президент РФ Владимир Путин подписал 11 указов, «охватывающих важнейшие сферы жизнедеятельности нашей страны», включающие вопросы повышения заработной платы работников бюджетной сферы, предоставления госуслуг и муниципальных услуг через МФЦ, внедрения системы независимой оценки качества работы, расселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

По словам полпреда, за весь период исполнения майских указов удалось повысить уровень заработной платы работников бюджетной сферы работникам Северо-Западного федерального округа. Наиболее существенное изменение уровня оплаты труда в период 2013—2016 годов отмечено, как сообщил Цуканов, у врачей и работников медицинских организаций: с 45 975 рублей до 61 305 рублей — увеличение составило более 15 тыс. рублей. У педагогических работников, сотрудников учреждений дополнительного образования: с 24 945 рублей до 35 943 рублей — увеличение порядка 11 тыс. рублей. У социальных работников: с 16 640 рублей до 26 746 рублей.

Всем регионам округа удалось решить острый вопрос доступности дошкольного образования детей от 3 до 7 лет, добавил Цуканов. В 2015 году этот показатель составил 100% практически во всех субъектах Северо-Запада. В период 2012—2016 годов было создано 115 186 мест в детских садах.

Также полпред отметил положительную динамику снижения смертности в период с 2013—2015 годов и, прежде всего, от туберкулеза: с 9 до 6,1 случая на 100 тыс. населения. Также зафиксировано снижение младенческой смерти с 6,2 до 5,3 случаев на 100 тыс. человек, увеличение таких важных демографических показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении и суммарный коэффициент рождаемости. В целом по итогам 2015 года продолжительность жизни в СЗФО составила 71,7 года, что выше, чем в среднем по России (71,39 года). По итогам 2016 года в СЗФО средняя продолжительность жизни составила 72,2 года, тогда как в среднем по России 71,9 года.

Как сообщила заместитель полпреда президента РФ в СЗФО Анастасия Кузнецова, по истечении пяти лет из семи указов, которые постоянно находятся на контроле, два указа выполнены полностью: по мерам реализации госполитики в области образования и науки, а также значительная часть показателей по основным направлениям системы совершенствования госуправления. В полном объеме всеми регионами, по её словам, выполнены 12 показателей из 40.

«Вместе с тем, общий результат исполнения майских указов в сравнении с 2015 годом стал хуже. По итогам 2016 года средней количество достигнутых целевых показателей составило 27, тогда как в 2015 году их было 30. В ряде регионов общий результат исполнения стал существенно ниже. Есть всего два направления, в которых регионы показали ухудшение исполнения указов: предоставление обеспечения госуслуг в электронном виде и исполнение зарплатных показателей, что во многом связано с применением с прошлого года новой методики», — отметила Анастасия Кузнецова.

Читайте также: Путин напомнил о важности майских указов: «прежде всего — в соцсфере»

«Майские указы» — это документы № 596−606 от 7 мая 2012 года, подписанные президентом РФ Владимиром Путиным. Они содержат 218 поручений правительству РФ для выполнения в течение 2012—2020 годов. Мониторинг хода исполнения содержащихся в указах поручений ведется по 40 показателям.