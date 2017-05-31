Теракт в Кабуле: 80 человек погибли, 350 — получили ранения
Кабул, 31 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 80 человек погибли в теракте в столице Афганистана Кабуле, еще порядка 350 человек получили ранения, сообщает 31 мая Reuters.
Данный теракт стал одним из самых крупных за последние месяцы. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за него.
Напомним, 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре столицы.
Взрыв произошел недалеко от резиденции президента страны, рядом с которой располагаются посольства иностранных государств.
Пока нет достоверной информации о пострадавших иностранных дипломатах, известно лишь то, что в ходе теракта пострадали два сотрудника посольства Японии. Многие другие посольства были повреждены.
В Афганистане активно действуют две террористические группировки: движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одна из них может быть причастна к данном взрыву.