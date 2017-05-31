Кабул, 31 мая, 2017, 10:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 80 человек погибли в теракте в столице Афганистана Кабуле, еще порядка 350 человек получили ранения, сообщает 31 мая Reuters.

Скриншот с сайта araratnews.am Терракт в Кабуле

Данный теракт стал одним из самых крупных за последние месяцы. Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за него.

Напомним, 31 мая в столице Афганистана Кабуле произошел мощный взрыв. Террорист-смертник подорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой, в самом центре столицы.

Взрыв произошел недалеко от резиденции президента страны, рядом с которой располагаются посольства иностранных государств.

Пока нет достоверной информации о пострадавших иностранных дипломатах, известно лишь то, что в ходе теракта пострадали два сотрудника посольства Японии. Многие другие посольства были повреждены.

В Афганистане активно действуют две террористические группировки: движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), одна из них может быть причастна к данном взрыву.