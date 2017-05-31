Севастополь, 31 мая, 2017, 09:59 — ИА Регнум. Член Севастопольской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Виктор Митрофанов досрочно прекратил свои полномочия по собственному желанию. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, стало известно в ходе заседания законодательного собрания 30 мая.

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Законодательное собрание на том же заседании утвердило постановление о приеме предложений по кандидатурам для назначения члена Севастопольского избиркома.

«Основанием для разработки данного постановления стало заявление члена городской избирательной комиссии Виктора Митрофанова о сложении своих полномочий», — сказал депутат Виктор Посметный.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 мая председатель городской избирательной комиссии Валерий Медведев публично заявил о добровольном сложении полномочий. В тот же день Центральная избирательная комиссия рекомендовала назначить членом избиркома Александра Петухова, первого заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте РФ.

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В Севастополе нашли замену главе избиркома

Политологи считают, что замена главы избиркома в преддверии выборов губернатора города — это попытка примирения конфликта между врио губернатора Дмитрием Овсянниковым и группы влияния экс-председателя ЗС Алексея Чалого.

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Добавим, что в сентябре в Севастополе пройдут прямые выборы губернатора города и довыборы одного мажоритарного депутата Законодательного собрания на место выбывшего.