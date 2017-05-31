Москва, 31 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. В настоящее время экономический кризис в России замечают 68% граждан. Не ощущают признаков критической ситуации 21% опрошенных. С начала 2017 года эти показатели практически не изменились. Таковы результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Пабло Пикассо. Нищий старик с мальчиком (фрагмент). 1903

Признаки кризиса граждане, прежде всего, видят — «в необоснованном повышении цен», «росте цен практически на все жизненно необходимые товары» и снижении уровня жизни: «недостаток в семьях, денег не хватает», «пенсионеры живут в бедности».

Также среди заметных людям примет кризиса — безработица и спад промышленности, сельского хозяйства и экономик в целом.

16% жителей России полагают, что через год кризис усилится, 11% верят, что он станет слабее, 27% — что ситуация останется прежней. И лишь 3% оптимистов считают, что кризис закончится совсем.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 21 мая 2017 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные доходы населения снизились на 7,6% в годовом выражении в апреле 2017 года, а за первый квартал 2017 года — на 2,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6%, в марте снижение составило 2,3%.

Добавим, реальные доходы населения снижались три года подряд — за 2016 года падение составило в реальном выражении 5,9%, в 2015 — 3,2%, в 2014 — 0,7%.

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