Москва, 31 мая, 2017, 09:56 — ИА Регнум. Ограничения максимальной ставки микрофинансовых организаций на уровне 150% планируется закрепить законодательно, пишет газета «Коммерсантъ».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Микрозаймы

Сейчас доходность микрозаймов может достигать 800% в год, а планируется ограничить ее уровнем 150% годовых, отмечает издание.

По данным участников финансового рынка, микрофинансовые организации могут стать в результате нерентабельными, что осложнит их фондирование.

Соответствующие изменения в законодательство могут быть внесены уже в ближайшее время. Поводом для них послужило распоряжение российского президента Владимира Путина.

По данным издания, уже идет подготовка поправок в законы — «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и «О потребкредите».

Комментируя готовящиеся изменения, глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») сказал:

«Мы намерены установить потолок ставки по займам МФО в 150%».

В пресс-службе Банка России подтвердили, что «соответствующие предложения поступили и в настоящий момент изучаются».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 мая был опубликован документ, в котором президент России рекомендовал Банку России и Минфину РФ внести до октября 2017 года предложения по дополнительному законодательному регулированию деятельности микрофинансовых организаций.