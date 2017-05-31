Новосибирск, 31 мая, 2017, 10:05 — ИА Регнум. По итогам заседания, которое прошло под председательством заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича, проект четвёртого моста в Новосибирске был одобрен членами комиссии и теперь получит поддержку из федерального центра в размере 26, 273 млрд рублей (не менее 75% от общей стоимости проекта).

Проект четвертого моста в Новосибирске

Отметим, что для реализации первого в дорожно-строительной отрасли Новосибирской области ГЧП-проекта также предусмотрены средства инвестора и регионального бюджета. Точную сумму в областном правительстве пока назвать не могут, отмечается, что она станет известна по результатам проведения второго этапа конкурса на реализацию концессионного соглашения, не ранее сентября 2017 года. На третий квартал 2015 года общая стоимость строительно-монтажных работ проекта оценивалась в 35 млрд рублей, позже звучала цифра — 49,5 млрд рублей. Предполагается, что реализация проекта начнётся уже в 2017 году.

Согласно данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, четвёртый мост через Обь, который запланирован для эксплуатации на платной основе, соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Мост должен обеспечить выходы на федеральные трассы «Байкал», Чуйский тракт и «Сибирь».

В то же время, третий мост через реку Обь, который был запущен в 2014 году, до сих пор не заработал на полную мощность и требует дополнительных вложений для строительства развязок. Об этом говорили неоднократно и городские власти и представители общественности. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть еще раз озвучил это 25 мая 2017 года во время осмотра объектов ремонта по программе «Безопасные и качественные дороги» комиссией федеральных чиновников.

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Что касается четвертого моста, то, как сообщало ИА REGNUM, гарантированный доход концессионера по соглашению на его строительство был сокращен с 91 млрд до 49 млрд рублей. Что вызвало недоумение среди депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Парламентарии задались вопросом, как могло случиться, что стоимость концессионного соглашения после вмешательства снизилась почти в два раза — более чем на 40 млрд рублей.

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Депутаты раскритиковали также высокую, по их мнению, цену трафика по мосту и то, что до сих пор не определена стоимость проезда по мосту для такси, маршруток и ведомственного транспорта, что может привести к серьезным затратам бюджета.

Ранее свое недовольство проектом платного моста и планами его реализации высказывали депутаты городского совета Новосибирска и общественые активисты. Так, в конце 2016 года городские парламентарии заявили о нецелесообразности реализации проекта, говоря о риске наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен областной бюджет.

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С критикой выступал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который отмечал, что специалисты мэрии неоднократно высказывали замечания к проекту в ходе обсуждения, в том числе по экономической схеме, но их не учли.

В конкурсе на строительство четвертого моста в Новосибирске участвуют «Северо-Восточная магистраль», «Сибирская концессионная компания» и «Новосибирская концессионная компания». Предполагаемый срок соглашения — 25 лет. Что касается стоимость проезда по мосту, то пока звучала сумма в 100 — 150 рублей для легкового автомобиля и 700 рублей — для грузового.

В то же время в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области ранее был подписан приказ о переносе даты концессионного соглашения с 11 октября на 6 декабря. Перенесено и вскрытие конвертов с заявками — с 8 июня на 7 августа.