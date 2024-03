Лондон, 31 мая, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Ученые из Великобритании и Франции провели исследование, в котором показали, что кора на Венере имеет свойства, которые препятствуют формированию вулканов на этой планете. Материал об этом опубликован в журнале Physics of the Earth and Planetary Interiors.

GooKingSword Венера

По словам исследователей, они ставили перед собой задачу понять, почему и как две практически идентичные планеты, Земля и Венера, стали настолько разными. Обе планеты имеют достаточно схожие размеры и массы, однако условия на поверхностях этих тел сильно различаются.

Ученые надеются прояснить причины, изучая особенности геологических процессов на обеих планетах. Одной их таких особенностей является вулканизм, который на сегодняшний день практически отсутствует на Венере, но который был весьма активным в прошлом.

Анализ, проведенный учеными, показал, что температура на Венере настолько велика, что делает ее поверхность менее твердой. Это предотвращает формирование тектонических плит и трещин, по которым могла бы течь магма.

Данные о деформации базальта при высокой температуре и давлении показали, что глубины хрупко-пластичного перехода на Венере находится на уровне 2−12 километров. Аналогичная величина для Земли составляет 25−27 километров. Поскольку магма попадает к поверхности планеты, как правило, вдоль разломов в хрупких областях коры, то на Венере этот процесс происходить не будет, и магма будет удерживаться в пластичных слоях.

Это предположение позволяет ученым сделать вывод о том, что в течение последних 4,5 миллиардов лет вулканизм на Венере был в три раза менее интенсивен, чем на Земле.