Москва, 31 мая, 2017, 08:05 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 30 мая открылись ростом по доллару США и снижением по евро. К американской сессии курс рубля упал к доллару и евро следом за нефтяными котировками. В ходе европейских торгов стоимость Brent упала до $51.16 за баррель без каких-либо значимых новостей. Курс доллара восстановился до 56,79 руб., курс евро — до 63,58 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Во второй половине дня на внутреннем валютном рынке наблюдалось укрепление рубля к иностранным валютам. Российская валюта отыграла часть потерь на фоне роста цен на Brent до $52,00, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. По итогам завершившихся торгов курс доллара вырос на 0,16%, до 56,54 руб., курс евро — на 0,48%, до 63,36 руб.

31 мая на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе. Положительная динамика по нефти указывает на укрепление рубля с открытия торгов. Трое суток цена по нефти находится в боковом тренде. В среду ценовой диапазон по Brent сузился и составляет $1.3 ($51.30-$52.60). Прорыв верхней границы диапазона положительно скажется на динамике курса рубля.

Курс рубля от ослабления по-прежнему сдерживает кэрри-трейд. Индекс государственных облигаций России (RGBI) торгуется по 138,09. Первый негативный сигнал для рубля поступит при его падении ниже 137,80, второй — ниже 137,30.

Сегодня Минфин РФ проведет аукционы по ОФЗ двух выпусков на общую сумму 40 млрд руб. Учитывая, что налоговый период завершен, поддержку от Минфина трейдеры могут не заметить.

В данный момент для рубля отсутствуют факторы, которые бы могли вытолкнуть пару доллар/рубль из диапазона 56,00−57,00 руб. Следите за динамикой цен на Brent. Прорыв уровня $52,60 привлечет на рынок покупателей рубля, прорыв $51.30 — продавцов.

Добавим, 30 мая по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 0,16 коп. (+0,16%), до 56,54 руб., курс евро — на 30,00 коп. (+0,48%), до 63,36 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,4 млрд (-11.11%), евро/рубль — 211,7 млн евро (+24,94%).