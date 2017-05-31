Вашингтон, 31 мая, 2017, 07:40 — ИА Регнум. Извинения за фотосессию с муляжом отрезанной головы американского президента Дональда Трампа опубликовала комедийная актриса и телеведущая CNN Кэти Гриффин в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Я искренне извиняюсь. Я вижу реакцию на эти снимки. Я комик, но я перешла черту, — написала она. — Изображение оказалось слишком оскорбительным. Это не было смешно, я понимаю это, я прошу прощения».

Гриффин отметила, что ей уже приходилось делать ошибки. И сейчас она понимает, что была неправа. Фотографии телеведущая удалила.

Напомним, Гриффин разместила в соцсети фотографии, на которых она снята с «отрезанной головой» Трампа. Автором композиций выступил фотограф Тайлер Шилдс, известный своими провокационными и шокирующими работами.

На публикацию фотографий отреагировала американская Секретная служба, охраняющая высокопоставленных лиц. Служба начала проверку по данному факту.

Читайте подробнее: Секретная служба США изучает фото ведущей CNN с «отрезанной головой» Трампа