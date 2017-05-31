Москва, 31 мая, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Министерство экономического развития (Минэкономразвития) разработало макропрогноз до 2035 г, согласно которому доходы граждан страны вернутся к докризисному уровню только в 2022 г, а пенсии не вернутся и к 2035 г. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Василий Максимов. Старик. 1881

Из представленных в прогнозе демографических параметров следует, что темп экономического роста в стране планируется поднять за счет увеличения числа занятых граждан, инвестиционной активности и производительности труда.

На экономический рост окажет положительное влияние и повышение пенсионного возраста в стране до 65 лет для мужчин и до 63 лет — для женщин. В таком случае число пенсионеров к 2035 г. сократится на 7 млн человек (23%) в сравнении с 2017 г, а число занятых вырастет на 1 млн.

Без реформы количество пенсионеров увеличится на 5,4 млн человек, а трудоспособных граждан сократится на 3,2 млн.

«Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%, — говорится в сообщении. — Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются».

При успешной реализации реформ, говорится в прогнозе, доходы населения за 20 лет увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, экономика — на 78%, а пенсии — всего на 2,5%. При этом они начнут расти лишь в 2024 году, а до 2022 года будут сокращаться в реальном выражении, следует из прогноза. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.