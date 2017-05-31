Москва, 31 мая, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Предупреждения МЧС РФ об урагане в Москве не было из-за прогноза погоды, сообщили в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ураган в Москве

Комментируя ситуацию с ураганом в Московском регионе 29 мая, в МЧС отметили, что выданный Росгидрометом прогноз не соответствовал критериям чрезвычайной ситуации, а значит, оповещения жителей Москвы и Московской области не требовалось.

«Скорость ветра ожидалась менее 25 м/с, то есть 17−22 м/с. Другого прогноза от Росгидромета не поступало и не было», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, жертвами мощного урагана в Москве и Подмосковье 29 мая стали 16 человек, среди них — несовершеннолетние. Всего пострадали более 200 человек. Порывы ветра достигали 30 м/с.

Ураганным ветров вырваны тысячи деревьев, повреждены свыше полутора тысяч автомобилей. В Люберцах упал башенный кран.

Отметим, что 30 мая под руководством главы МЧС РФ Владимира Пучкова состоялось заседание коллегии ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ураган стал самым разрушительным за всю историю метеонаблюдений в столице. Глава города обещал, что в ближайшие сутки «город будет практически полностью приведен в порядок».

По словам мэра, пострадавшим от стихии оказывается необходимая помощь. К ликвидации последствий ЧП привлечены десятки тысяч человек.