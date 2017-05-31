Якутск, 31 мая, 2017, 06:45 — ИА Регнум. Решение принять трёхлетний бюджет в Якутии изначально было ошибочным. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов, комментируя необходимость перекраивать главный финансовый документ региона в связи с поступлением в I квартале 2017 года на 8,7 млрд рублей меньше доходов, чем планировалось.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

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«В своё время я называл ошибкой руководства республики принятие 3-х летнего бюджета», — напомнил эксперт.

Юрий Данилов предполагает, что причиной возникновения проблем с исполнением бюджета-2017 могла стать благополучная ситуация с поступлениями в казну в 2016 году. По информации эксперта, тогда в бюджет Якутии и муниципальных образований поступили рекордные отчисления группы АЛРОСА — 62,7 млрд рублей, что составляет более половины доходной части бюджета республики без федеральных трансфертов. Такие отчисления от АЛРОСА в свою очередь имели основания — рекордную чистую прибыль по итогам 2016 года в 133,5 млрд рублей, «достигнутую за счёт реализации накопленных стоков алмазного сырья и резкого повышения курса доллара», констатировал кандидат экономических наук.

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«По-видимому у наших руководителей и депутатов создалось впечатление, что такая динамика будет продолжаться и в 2017 году, и в этой эйфории и был принят бюджет республики на 2017 год. Но это был грубый просчёт, как показали финансовые результаты компании АЛРОСА за I-й квартал. Поэтому на внеплановом заседании Госсобрания республики бюджет скорректирован в сторону урезания расходов. Вероятнее всего, это приведёт к сокращениям работников в бюджетной сфере, в том числе и научной, где уже произошли и продолжаются значительные сокращения», — считает Юрий Данилов.

Такую политику руководства республики эксперт назвал «недальновидной» и указал на необходимость в первую очередь сократить расходы на раздутый аппарат управления. Ещё один совет — прислушиваться к мнению экспертов в алмазной отрасли.

«Они неоднократно предупреждали о пагубности ставки на одну алмазодобывающую отрасль, которая сильно зависит от конъюнктуры рынка роскоши и, следовательно, экономической ситуации в России и в мире», — подчеркнул Юрий Данилов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии экстренно внесены изменения в бюджет на 2017 год в связи с поступлением в казну на 8,7 млрд рублей меньше, чем планировалось. Существеннее всего в регионе сократят расходы по программе развития здравоохранения (на 680 млн рублей или 3%), социальную поддержку граждан (260 млн рублей или на 1,6%), управление государственными финансами и госдолгом (217 млн рублей). Инвестиционную программу Якутии были вынуждены урезать на 30 млн рублей до 18,1 млрд — это, напомним, деньги в том числе на строительство школ и детских садов. Многие депутаты остались недовольны внесёнными корректировками, считая, что республика пытается экономить не на том, на чём нужно.